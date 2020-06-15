Выяснилось, какая судьба ждет цены на российскую нефть

Нефть марки Urals в этом году будет доходить до 50 долларов за баррель. Такой прогноз дал Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.
«При рынках, залитых деньгами от Трампа, ЕЦБ и премьера Японии Синдзо Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50 — 55 долларов за баррель», — приводит предположение Тищенко РИА «Новости».
Такая цена на российскую Urals благоприятна для рубля, говорит эксперт. Она поможет не допустить увеличения зоны влияния американской сланцевой нефти.
Тищенко также отмечает, что обстановка на биржах Европы и США быстро реабилитируется. По мнению эксперта это свидетельствует о преодолении кризиса в экономиках мира.
Эксперты ВШЭ ранее предполагали, что самый ощутимый спад экономики в России начнется во второй половине 2020. При таком сценарии цена на нефть Urals достигнет 50 долларов только к 2022 году.
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