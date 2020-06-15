Выяснилось, какая судьба ждет цены на российскую нефть

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Эксперты ВШЭ ранее предполагали, что самый ощутимый спад экономики в России начнется во второй половине 2020. При таком сценарии цена на нефть Urals достигнет 50 долларов только к 2022 году.

Тищенко также отмечает, что обстановка на биржах Европы и США быстро реабилитируется. По мнению эксперта это свидетельствует о преодолении кризиса в экономиках мира.

Такая цена на российскую Urals благоприятна для рубля, говорит эксперт. Она поможет не допустить увеличения зоны влияния американской сланцевой нефти.

«При рынках, залитых деньгами от Трампа, ЕЦБ и премьера Японии Синдзо Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50 — 55 долларов за баррель», — приводит предположение Тищенко РИА «Новости».

Нефть марки Urals в этом году будет доходить до 50 долларов за баррель. Такой прогноз дал Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Эксперт предположил, сколько будет стоить нефть в этом году Фото: Алексей Андронов © URA.RU

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