В ХМАО посмертно диагностировали коронавирус у двоих человек

За минувшие сутки коронавирус нашли у 220 жителей ХМАО. К тому же, COVID-19 диагностировали у двоих ранее умерших югорчан. Это мужчины. Старшему было 62 года и жил он в Сургуте, а младшему, из Нефтеюганского района, 55 лет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней», — добавили там.
С начала эпидемии в ХМАО коронавирус был найден у 4 тыс 973 жителей региона. В статистике уже 29 умерших человек, при этом новые случаи посмертной постановки диагноза не первые. Такое уже случалось как минимум в трех случаях. Пандемия в ХМАО, как уже писало агентство, идет по худшему сценарию. В региональном Роспотребнадзоре добавили со ссылкой на ученых, что в ближайшие дни количество заболевших превысит 6 тыс. человек. За минувшие сутки новые случаи заражения нашли в 14 муниципальных образованиях.
- Сургут — 90
- Когалым — 26
- Нижневартовск — 23
- Нижневартовский район — 17
- Сургутский район — 14
- Нягань — 11
- Ханты-Мансийск -10
- Нефтеюганск — 6
- Радужный — 6
- Лангепас — 6
- Советский район — 4
- Мегион — 3
- Белоярский — 2
- Пыть-Ях — 2
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией и помещен в Сургутскую окружную клиническую больницу.
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