В ХМАО посмертно диагностировали коронавирус у двоих человек

Развитие эпидемии в регионе идет по неблагоприятному сценарию. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус нашли у 220 жителей ХМАО. К тому же, COVID-19 диагностировали у двоих ранее умерших югорчан. Это мужчины. Старшему было 62 года и жил он в Сургуте, а младшему, из Нефтеюганского района, 55 лет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней», — добавили там.

С начала эпидемии в ХМАО коронавирус был найден у 4 тыс 973 жителей региона. В статистике уже 29 умерших человек, при этом новые случаи посмертной постановки диагноза не первые. Такое уже случалось как минимум в трех случаях. Пандемия в ХМАО, как уже писало агентство, идет по худшему сценарию. В региональном Роспотребнадзоре добавили со ссылкой на ученых, что в ближайшие дни количество заболевших превысит 6 тыс. человек. За минувшие сутки новые случаи заражения нашли в 14 муниципальных образованиях.

Сургут — 90

Когалым — 26

Нижневартовск — 23

Нижневартовский район — 17

Сургутский район — 14

Нягань — 11

Ханты-Мансийск -10

Нефтеюганск — 6

Радужный — 6

Лангепас — 6

Советский район — 4

Мегион — 3

Белоярский — 2

Пыть-Ях — 2

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией и помещен в Сургутскую окружную клиническую больницу.