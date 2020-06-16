15 июня 2020
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13 июня 2020

В ХМАО посмертно диагностировали коронавирус у двоих человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Развитие эпидемии в регионе идет по неблагоприятному сценарию. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус нашли у 220 жителей ХМАО. К тому же, COVID-19 диагностировали у двоих ранее умерших югорчан. Это мужчины. Старшему было 62 года и жил он в Сургуте, а младшему, из Нефтеюганского района, 55 лет, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней», — добавили там.

С начала эпидемии в ХМАО коронавирус был найден у 4 тыс 973 жителей региона. В статистике уже 29 умерших человек, при этом новые случаи посмертной постановки диагноза не первые. Такое уже случалось как минимум в трех случаях. Пандемия в ХМАО, как уже писало агентство, идет по худшему сценарию. В региональном Роспотребнадзоре добавили со ссылкой на ученых, что в ближайшие дни количество заболевших превысит 6 тыс. человек. За минувшие сутки новые случаи заражения нашли в 14 муниципальных образованиях.

  • Сургут — 90
  • Когалым — 26
  • Нижневартовск — 23
  • Нижневартовский район — 17
  • Сургутский район — 14
  • Нягань — 11
  • Ханты-Мансийск -10
  • Нефтеюганск — 6
  • Радужный — 6
  • Лангепас — 6
  • Советский район — 4
  • Мегион — 3
  • Белоярский — 2
  • Пыть-Ях — 2

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией и помещен в Сургутскую окружную клиническую больницу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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