Дмитрий Скриванов продолжит курировать выборы губернатора Пермского края от «Единой России», но это ему может не понравиться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов сохранит за собой пост куратора выборов губернатора Пермского края от «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что политические элиты региона хотят посмотреть, как будут выстраивать отношения Скриванов и врио губернатора Дмитрий Махонин.

«Скриванов сохранит свой кураторский пост. Сторонники Махонина хотят сделать Скриванову „подарок“, лишив его этого поста, но некоторые политические элиты противодействуют этому», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что за этим стоит исключительно желание истеблишмента посмотреть, как Скриванов будет помогать Махонину занять тот пост, на который мог бы и сам претендовать.

Скриванова утвердили в должности куратора выборов губернатора Пермского края от «Единой России» в начале февраля, сразу после назначения Махонина врио губернатора Прикамья. Местные единороссы тут же заявили о том, что поддержат Махонина на предстоящих выборах губернатора. После этого сообщалось о нескольких попытках лишить Скриванова поста куратора.

Источник URA.RU, близкий к руководителю регионом, говорит, что не видел Скриванова ни на одном заседании предвыборного штаба Махонина. Кроме того, Скриванов якобы не взаимодействует по этому вопросу с местным отделением «Единой России» и появляется там изредка на протокольных мероприятиях.

Скриванов в беседе с корреспондентом URA.RU отказался комментировать информацию о взаимодействии с Махониным и о том, кому выгодно лишать его кураторского поста. URA.RU также попросило прокомментировать данную информацию пресс-службу администрации губернатора Пермского края.

В местном отделении «Единой России» сообщили URA.RU, что продолжат поддерживать Махонина. «В ближайшие дни мы определимся по форме поддержки Махонина, примем решение о том, как региональное отделение будет участвовать в его избирательной кампании», — пояснил URA.RU секретарь Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.

URA.RU рассказывало, что решение о снятии Скриванова с поста куратора выборов губернатора Прикамья могло состояться 4 или 5 июня. Якобы руководство партии не устраивало, как Скриванов взаимодействует с Махониным. При этом в местных СМИ Скриванов заявлял о том, что главой Прикамья может быть только профессиональный политик, а не молодой аппаратчик. На прямой вопрос корреспондента URA.RU, обладает ли Махонин губернаторскими качествами, Скриванов пояснил, что мало общается с врио губернатора и не может его оценивать.

Махонин примет участие в губернаторских выборах в качестве самовыдвиженца. 16 июня он подал документы в краевую избирательную комиссию. Выборы главы региона пройдут 13 сентября в единый день голосования.