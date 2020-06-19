18 июня 2020
17 июня 2020

ХМАО еще сильнее отдалился от снятия карантина. В регионе новый антирекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, пассажир в автобусе, медицинская маска, масочный режим
Регион уже третьи сутки подряд обновляет собственные рекорды по числу зараженных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 259 человек в 17 муниципальных образованиях. Это новый суточный рекорд и он еще сильней отдалил регион от снятия карантина, так как вырос коэффициент распространения инфекции. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 60 человек болезнь протекает бессимптомно. Источник заражения установлен в 127 случаях, а по 132 заболевшим контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Известно, что за сутки на COVID-19 взяты анализы у 4,8 тысячи человек, всего же сначала эпидемии на коронавирус проверили 183 тысячи 602 человека. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) продолжает расти и составляет 1,29 (вчера он был 1,18), что не позволяет региональным властям приступить даже к первому этапу снятия карантинных мер. По двум другим критериям (охват тестированием и наличие свободных «ковидных» коек) регион готов к третьему этапу.

В оперштабе добавили, что состояние 45 пациентов тяжелое, а 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новые случаи заражения выявлены в следующих муниципальных образованиях ХМАО:

  • Сургут — 82;
  • Когалым — 36;
  • Нижневартовск — 22;
  • Сургутский район — 18;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Нягань — 12;
  • Советский район — 10;
  • Радужный — 9;
  • Мегион — 7;
  • Покачи — 6;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Югорск — 2.
  • ВСЕГО: 259

Ранее URA.RU составило список мест, где лучше не бывать во время эпидемии. Туда вошли магазины, поликлиники и общественный транспорт. А до этого Роспотребнадзор назвал новое требование для снятия карантина: по мнению санитарных врачей, заразиться инфекцией должен каждый второй житель региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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