Регион уже третьи сутки подряд обновляет собственные рекорды по числу зараженных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 259 человек в 17 муниципальных образованиях. Это новый суточный рекорд и он еще сильней отдалил регион от снятия карантина, так как вырос коэффициент распространения инфекции. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 60 человек болезнь протекает бессимптомно. Источник заражения установлен в 127 случаях, а по 132 заболевшим контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Известно, что за сутки на COVID-19 взяты анализы у 4,8 тысячи человек, всего же сначала эпидемии на коронавирус проверили 183 тысячи 602 человека. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции (Rt) продолжает расти и составляет 1,29 (вчера он был 1,18), что не позволяет региональным властям приступить даже к первому этапу снятия карантинных мер. По двум другим критериям (охват тестированием и наличие свободных «ковидных» коек) регион готов к третьему этапу.

В оперштабе добавили, что состояние 45 пациентов тяжелое, а 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новые случаи заражения выявлены в следующих муниципальных образованиях ХМАО:

Сургут — 82;

Когалым — 36;

Нижневартовск — 22;

Сургутский район — 18;

Ханты-Мансийск — 15;

Нефтеюганский район — 13;

Нягань — 12;

Советский район — 10;

Радужный — 9;

Мегион — 7;

Покачи — 6;

Нижневартовский район — 3;

Лангепас — 2;

Нефтеюганск — 2;

Октябрьский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Югорск — 2.

ВСЕГО: 259

Ранее URA.RU составило список мест, где лучше не бывать во время эпидемии. Туда вошли магазины, поликлиники и общественный транспорт. А до этого Роспотребнадзор назвал новое требование для снятия карантина: по мнению санитарных врачей, заразиться инфекцией должен каждый второй житель региона.