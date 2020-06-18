Некоторые из этих мест избежать невозможно, поэтому ношение масок так важно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самым опасным местом во время эпидемии коронавируса являются магазины, так как именно там самое большое количество людей ходит без масок и близко друг к другу. Конкуренцию им составляют автобусы, а третье место, по мнению санитарных врачей, занимают собственные квартиры югорчан. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«В последнее время все больше случаев заражения мы выявляем из семейных очагов, то есть человек где-то заразился, а потом принес вирус домой и, по понятным причинам, заражаются все родственники или друзья, приходящие в гости», — рассказала Кудрявцева.

При этом менее месяца назад самый большой прирост статистики по заболеваемости коронавирусом в ХМАО давали сотрудники нефтяных организаций, чаще — вахтовики. Но в последнее время там ситуацию удалось стабилизировать, не считая отдельных вспышек, которые быстро локализуются, а все заболевшие отправляются на карантин. По мнению начальника управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения ХМАО Максима Малхасьяна, в Сургуте резкий всплеск числа заболевших связан с тем, что люди заражают родственников, ранее посетив места общего пользования. URA.RU составило список таких мест, которые лучше избегать не только жителям Сургута, но всем жителям ХМАО. Либо находиться там только в маске.

магазины : продуктовые и не только. Они работают, но находиться там без маски — большой риск, так как далеко не все подобные предприятия могут в достаточной мере обеспечить проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей, учитывая покупательский трафик;

: продуктовые и не только. Они работают, но находиться там без маски — большой риск, так как далеко не все подобные предприятия могут в достаточной мере обеспечить проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей, учитывая покупательский трафик; общественный транспорт : с проветриванием здесь дела обстоят лучше, но длительное нахождение в замкнутом пространстве и на расстоянии явно менее 1,5 метров друг от друга, значительно повышают шанс заразиться коронавирусом;

: с проветриванием здесь дела обстоят лучше, но длительное нахождение в замкнутом пространстве и на расстоянии явно менее 1,5 метров друг от друга, значительно повышают шанс заразиться коронавирусом; улица : хотя, по мнению санитарных врачей, гулять по улице относительно безопасно, следует выдерживать социальную дистанцию — 1,5 метра. А если вы встречаете на улице знакомых и решаете подойти и поздороваться — наденьте маску;

: хотя, по мнению санитарных врачей, гулять по улице относительно безопасно, следует выдерживать социальную дистанцию — 1,5 метра. А если вы встречаете на улице знакомых и решаете подойти и поздороваться — наденьте маску; больницы, травмпункты, поликлиники: избежать посещения этих мест затруднительно, хоть врачи настоятельно просят вызвать скорую помощь при признаках недомогания, но детям требуется ставить прививки, экстренные операции и некоторые плановые — не перенести, а переломы и вывихи где-то нужно диагностировать. Совет тот же — обязательно носите маски.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 243 человека в 17 муниципальных образованиях. Это абсолютный суточный рекорд по количеству выявленных больных. Всего же с начала эпидемии COVID-19 нашли 5453 жителей ХМАО