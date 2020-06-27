В Челябинской области умерли еще два человека с коронавирусом

В Челябинской области выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«157 новых подтверждений [коронавируса] ко вчерашнему дню. От сопутствующих заболеваний умерли два человека, выписаны 152», — говорится в сообщении оперштаба. Всего за время пандемии в Челябинской области заболели 7139 человек. Умерли 138 зараженных, выздоровели — 3 950.
Режим повышенной готовности в Челябинской области был продлен до 12 июля. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах и в транспорте.
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