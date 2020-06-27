27 июня 2020
26 июня 2020

В Челябинской области умерли еще два человека с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, виды екатеринбурга, пандемия, коронавирус
Коронавирус нашли уже у 157 челябинцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«157 новых подтверждений [коронавируса] ко вчерашнему дню. От сопутствующих заболеваний умерли два человека, выписаны 152», — говорится в сообщении оперштаба. Всего за время пандемии в Челябинской области заболели 7139 человек. Умерли 138 зараженных, выздоровели — 3 950.

Режим повышенной готовности в Челябинской области был продлен до 12 июля. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах и в транспорте.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...