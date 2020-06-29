В России за время карантина в 3,5 раза выросла безработица

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, лавка, безработица, усталость, печаль, парк, лето, женщина, скамья
Премьер Мишустин сказал, что взрывного роста безработных удалось избежать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло более чем в 3,5 раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания о ситуации на рынке труда.

«С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза», — цитирует председателя правительства ТАСС.

Но, по словам Мишустина, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать, пишет «Национальная служба новостей». Этому помогли увеличение минимального и максимального размера пособий по безработице, расширенные льготы и введение выплат в размере трех тысяч рублей на ребенка для родителей и опекунов, оставшихся без работы.

Во время пандемии коронавируса безработица в России достигла 4,5 млн человек. HR-агентство дало советы читателям URA.RU, потерявшим работу, как заработать во время COVID-19. По мнению Владимира Путина, безработица в стране выросла не так драматично, как в остальном мире, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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