Коронавирус — хитрый противник, который намного умнее человека. Об этом журналистам рассказал врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.
По его словам, за все это время COVID-19 преподносил врачам «немало сюрпризов»: больные, в которых верили врачи, могли резко «ухудшаться», а, наоборот, «тяжелые» пациенты внезапно начинали подавать надежду. «вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — сказал Лифинский в интервью «Московскому комсомольцу». Собеседник издания добавил, что успех в борьбе с коронавирусом лишь на 30 процентов зависит от врачей и на 70 — от самого человека, его настроя и желания жить.
Ранее, напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса в мире продолжают расти. У инфекции, по его словам, остается «большое пространство для продвижения», поэтому пандемия пока далеко от завершения.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.