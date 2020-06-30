29 июня 2020

Реаниматолог из «красной зоны» заявил о странности коронавируса. «Он намного умнее человека»

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Врач-реаниматолог поделился опытом работы в «красной зоне» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус — хитрый противник, который намного умнее человека. Об этом журналистам рассказал врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток.

По его словам, за все это время COVID-19 преподносил врачам «немало сюрпризов»: больные, в которых верили врачи, могли резко «ухудшаться», а, наоборот, «тяжелые» пациенты внезапно начинали подавать надежду. «вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — сказал Лифинский в интервью «Московскому комсомольцу». Собеседник издания добавил, что успех в борьбе с коронавирусом лишь на 30 процентов зависит от врачей и на 70 — от самого человека, его настроя и желания жить.

Ранее, напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что темпы распространения коронавируса в мире продолжают расти. У инфекции, по его словам, остается «большое пространство для продвижения», поэтому пандемия пока далеко от завершения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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