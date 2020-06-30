29 июня 2020

Текслер доверит новую челябинскую структуру первому заму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер подписал документы о новом ведомстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курировать работу Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП), новой структуры правительства региона, будет первый вице-губернатор Ирина Гехт. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве области. Губернатор Алексей Текслер подписал ряд документов о новом ведомстве.

«Отвечать за работу ГУМП станет первый заместитель губернатора Ирина Гехт», — сообщил URA.RU источник. По словам инсайдера, это связано с тем, что за работу с молодежью отвечало отдельное управление в министерстве образования и науки региона, работу которого уже сейчас курирует Гехт.

«Специальным постановлением изменена структура и штатная численность министерства образования, из которого выводится управление, ранее отвечавшее за работу с молодежью, — сообщили URA.RU в правительстве области. — Отдельным постановлением утверждена структура и штатная численность ГУМП».

В ГУМП станет работать 15 сотрудников в штате на госслужбе и четыре человека в качестве вспомогательного персонала по договору. У начальника управления будет один заместитель. Находиться ГУМП будет в здании на Площади Революции в Челябинске, где работает министерство образования региона.

О воссоздании ГУМП Текслер впервые заявил в январе на встрече со студентами Челябинского государственного университета. В мае было подписано специальное постановление. На должность начальника ГУМП объявлен кадровый конкурс, старт которому Текслер дал 25 июня, выступая с отчетом перед депутатами заксобрания региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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