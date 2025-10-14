Челябинцы начали массово отказываться от строительства дач и домов

Челябинцы при строительстве дома рассчитывают на льготы и ипотеку
Строить дома в ближайшие 2-3 года планируют лишь 6,8% челябинцев
Строить дома в ближайшие 2-3 года планируют лишь 6,8% челябинцев Фото:

Челябинск вошел в топ мегаполисов РФ с наименьшим числом жителей, планирующих строительство и ремонт домов. Проводить данные работы собираются лишь 6,8% опрошенных. При этом горожане не рассчитывают на свои накопления, сообщается на сайте о недвижимости.

«Доля тех, у кого имеются планы на стройку и ремонт, ниже всего в Челябинске (6,8%), Воронеже (2,9%) и Уфе (1,4% опрошенных). По России более половины жителей (59,4%) не планируют в ближайшие 2-3 года заниматься строительством частного дома или реконструкцией уже имеющейся дачи», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование компании Технониколь.

Использовать собственные накопления, чтобы сделать ремонт или возвести частный дом, планируют 24,5% москвичей и только 10% респондентов из Санкт-Петербурга. Потратить при этом свои деньги собираются жители Уфы (100%), Тюмени (62,5%) и Самары (61,5%).

При этом на свои силы рассчитывают только 20% челябинцев, 18% жителей Казани и 12,5% жителей Краснодара. А в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону горожан, не прибегающих к посторонней помощи, и вовсе не нашлось. В основном россиян на стройку мотивируют появление надежного подрядчика с фиксированной сметой, льготные кредиты или господдержка.

