Челябинцы начали массово отказываться от строительства дач и домов

Челябинск вошел в топ мегаполисов РФ с наименьшим числом жителей, планирующих строительство и ремонт домов. Проводить данные работы собираются лишь 6,8% опрошенных. При этом горожане не рассчитывают на свои накопления, сообщается на сайте о недвижимости.
«Доля тех, у кого имеются планы на стройку и ремонт, ниже всего в Челябинске (6,8%), Воронеже (2,9%) и Уфе (1,4% опрошенных). По России более половины жителей (59,4%) не планируют в ближайшие 2-3 года заниматься строительством частного дома или реконструкцией уже имеющейся дачи», — сообщается на сайте «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование компании Технониколь.
Использовать собственные накопления, чтобы сделать ремонт или возвести частный дом, планируют 24,5% москвичей и только 10% респондентов из Санкт-Петербурга. Потратить при этом свои деньги собираются жители Уфы (100%), Тюмени (62,5%) и Самары (61,5%).
При этом на свои силы рассчитывают только 20% челябинцев, 18% жителей Казани и 12,5% жителей Краснодара. А в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону горожан, не прибегающих к посторонней помощи, и вовсе не нашлось. В основном россиян на стройку мотивируют появление надежного подрядчика с фиксированной сметой, льготные кредиты или господдержка.
