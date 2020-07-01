С подозеваемыми провели следственный эксперимент Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

Полицейские Екатеринбурга поймали трех девушек, которые навязывали пенсионерам втридорога услуги ремонта приборов При этом у одного старика пропали 1.2 млн рублей, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудниками уголовного розыска ОП № 3 (микрорайон Пионерский) совместно с коллегами из городского УМВД и Главного управления по Свердловской области были задержаны три девушки, которых подозревают в кражах денег у пожилых жителей Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

По данным полицейских девушки проникали в квартиры пожилых людей под видом работников электроремонтной компании. Задержаны 21-летняя жительница Волгодонска и 19-летнии приезжие из Тамбовской области и Алтайского края. Девушки пояснили, что работают в компании, которая осуществляет ремонт электроприборов. В их задачи входило ходить по квартирам и предлагать услуги компании на дому. При этом стоимость работ во много раз превышает рыночную цену. Однако, как полагают следователи, сотрудницы фирмы не брезговали и прямыми хищениями денег у граждан.

По данным следствия, 22 июня в доме на Советской, 1 девушки позвонили в квартиру 83-летнего пенсионера. Одна из них попросила проверить вытяжной вентилятор на кухне. Со слов пенсионера гостья вела себя нагло, повышала голос и требовала пустить ее в квартиру. Под напором девушки он отступил, пропустил ее на кухню и даже сам полез проверять вентиляцию. При этом дверь в квартиру оставалась открытой. После ухода неизвестной пенсионер обнаружил, что у него пропали 1.2 рублей.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ „кража в особо крупном размере“. Подозреваемые арестованы», — добавили в полиции. Полицейские просят граждан, пострадавших от этих лиц, позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-03, 294-14-94 либо 02.

Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

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