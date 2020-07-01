Власти введут послабления для маркировки лекарств и сигарет

Остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно отпускать без специальной маркировки. Соответствующее постановление подготовило правительство.
Маркировка лекарств, сигарет и обуви стала обязательной с начала июля. Система отслеживания «Честный знак» должна проверять продажу этих товаров. Однако правительство 30 июня подготовило постановления, согласно которым маркировать оставшиеся товары могут участники рынка. Следующая партия будет с обязательной маркировкой.
«Накануне запрета на продажу остались такие сигареты, и возникал риск распродажи этих остатков нелегально или продажи с дисконтом. Это могло повлечь возникновение убытков у участников рынка», — цитирует РБК источник в правительстве.
Ранее сообщалось, что маркировка лекарств и сигарет станет обязательной с 1 июля несмотря на коронавирус. Как сообщает телеканал 360, запрет на продажу немаркированной продукции должен вступить в силу с 1 июля.
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