Власти введут послабления для маркировки лекарств и сигарет

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, коронавирус
Остатки товаров могут отпускаться без специальной маркировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Остатки лекарств и сигарет, которые не успели продать до 1 июля, можно отпускать без специальной маркировки. Соответствующее постановление подготовило правительство.

Маркировка лекарств, сигарет и обуви стала обязательной с начала июля. Система отслеживания «Честный знак» должна проверять продажу этих товаров. Однако правительство 30 июня подготовило постановления, согласно которым маркировать оставшиеся товары могут участники рынка. Следующая партия будет с обязательной маркировкой.

«Накануне запрета на продажу остались такие сигареты, и возникал риск распродажи этих остатков нелегально или продажи с дисконтом. Это могло повлечь возникновение убытков у участников рынка», — цитирует РБК источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что маркировка лекарств и сигарет станет обязательной с 1 июля несмотря на коронавирус. Как сообщает телеканал 360, запрет на продажу немаркированной продукции должен вступить в силу с 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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