07 июля 2020
06 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 8 июля. Многодетные семьи смогут получить деньги, тюменцев обязали носить маски в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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День пoбеды во время карантина. Тюмень, остановка, автобус
С 8 июля тюменцы будут обязаны носить маски в общественном транспорте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунисты назвали кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, многодетные семьи смогут получить компенсации, тюменцы будут должны носить маски, в Тюмени установят «шумовые полосы». Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Коммунисты выдвинули кандидатов в Тобольскую гордуму

  • Региональная ячейка КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, выборы в которую состоятся 13 сентября.
  • Среди претендентов на мандаты — действующий депутат гордумы Регина Юхневич, повар Клавдия Иванцова и машинист башенного крана Венера Осипова.

Многодетные тюменцы смогут получить денежную компенсацию

  • Правительство Тюменской области проработало вопрос об альтернативных мерах соцподдержки многодетных семей.
  • Теперь вместо земельного участка многодетные тюменцы смогут получить денежную выплату.

Тюменцев обяжут носить маски в общественном транспорте

  • С 8 июля ношение масок в общественном транспорте Тюменской области станет обязательным. Такое постановление подписало правительство региона.
  • Нарушители требований постановления понесут административную ответственность — предупреждение или штраф.

Дороги в Тюмени оборудуют «шумовыми полосами»

  • До конца июля на 11 потенциально опасных участках дорог в Тюмени появятся специальные «шумовые полосы».
  • При движении автомобиля по такой разметке, он будет издавать шум и вибрацию, предупреждающую водителя о том, что здесь нужно снизить скорость.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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