С 8 июля тюменцы будут обязаны носить маски в общественном транспорте
Коммунисты назвали кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, многодетные семьи смогут получить компенсации, тюменцы будут должны носить маски, в Тюмени установят «шумовые полосы». Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
Коммунисты выдвинули кандидатов в Тобольскую гордуму
- Региональная ячейка КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, выборы в которую состоятся 13 сентября.
- Среди претендентов на мандаты — действующий депутат гордумы Регина Юхневич, повар Клавдия Иванцова и машинист башенного крана Венера Осипова.
Многодетные тюменцы смогут получить денежную компенсацию
- Правительство Тюменской области проработало вопрос об альтернативных мерах соцподдержки многодетных семей.
- Теперь вместо земельного участка многодетные тюменцы смогут получить денежную выплату.
Тюменцев обяжут носить маски в общественном транспорте
- С 8 июля ношение масок в общественном транспорте Тюменской области станет обязательным. Такое постановление подписало правительство региона.
- Нарушители требований постановления понесут административную ответственность — предупреждение или штраф.
Дороги в Тюмени оборудуют «шумовыми полосами»
- До конца июля на 11 потенциально опасных участках дорог в Тюмени появятся специальные «шумовые полосы».
- При движении автомобиля по такой разметке, он будет издавать шум и вибрацию, предупреждающую водителя о том, что здесь нужно снизить скорость.
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