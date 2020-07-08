С 8 июля тюменцы будут обязаны носить маски в общественном транспорте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Коммунисты назвали кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, многодетные семьи смогут получить компенсации, тюменцы будут должны носить маски, в Тюмени установят «шумовые полосы». Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Коммунисты выдвинули кандидатов в Тобольскую гордуму

Региональная ячейка КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты гордумы Тобольска, выборы в которую состоятся 13 сентября.

Среди претендентов на мандаты — действующий депутат гордумы Регина Юхневич, повар Клавдия Иванцова и машинист башенного крана Венера Осипова.

Многодетные тюменцы смогут получить денежную компенсацию

Правительство Тюменской области проработало вопрос об альтернативных мерах соцподдержки многодетных семей.

Теперь вместо земельного участка многодетные тюменцы смогут получить денежную выплату.

Тюменцев обяжут носить маски в общественном транспорте

С 8 июля ношение масок в общественном транспорте Тюменской области станет обязательным. Такое постановление подписало правительство региона.

Нарушители требований постановления понесут административную ответственность — предупреждение или штраф.

Дороги в Тюмени оборудуют «шумовыми полосами»

До конца июля на 11 потенциально опасных участках дорог в Тюмени появятся специальные «шумовые полосы».

При движении автомобиля по такой разметке, он будет издавать шум и вибрацию, предупреждающую водителя о том, что здесь нужно снизить скорость.