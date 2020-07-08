Андрей Косилов готовится к продолжению процесса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов сравнил ДТП со своим участием, где пострадали три молодых екатеринбуржца, с аварией актера Михаила Ефремова. Заявление прозвучало после решения о принудительной доставке в суд свидетеля обвинения, видевшего момент столкновения своими глазами. После его допроса процесс вступит в новую фазу — допроса свидетелей со стороны защиты.

«Вся Россия обсуждала ДТП с Ефремовым, ход которого полностью запечатлен на видео и потому очевиден. В моем случае между началом обгона и столкновением „выпала“ цепь событий. Следует получить ответы на целый ряд вопросов: каковы были реальные скорости наших машин? Почему обломки и прочие следы столкновения расположены даже не на моей полосе, а на ее обочине? Ведь, по версии следствия, ДТП случилось из-за того, что я выехал на встречку» — сказал Косилов.

Также Косилов прокомментировал решение суда о принудительном приводе последнего свидетеля обвинения. «Не знаю, почему он несколько раз игнорировал повестки. Могу лишь сказать, что это очень важный свидетель — единственный из всех, кто видел ДТП своими глазами. Но обвинение, теоретически больше всех заинтересованное в этих показаниях, почему-то не обеспечивает его появление в суде», — заметил экс-чиновник. Ранее показания в его пользу дал другой свидетель обвинения, который подтвердил, что машины столкнулись на стороне Косилова.

ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой серьезно пострадали жители Екатеринбурга. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Запись с видеорегистратора, опубликованная свидетелем аварии, показывает знак «Обгон запрещен» и сплошную полосу, разделяющую дорогу.