Глава ХМАО в Москве продвигает проект, презентованный Путину

Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила сотрудничество с «Курчатовским институтом» Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова во время командировки в Москву обсудила с руководством «Курчатовского института» перспективы создания в Сургуте геномной лаборатории. Этот проект она презентовала во время недавней встречи президенту России Владимиру Путину. О посещении главой региона столичного научно-исследовательского центра URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В ходе встречи рассматривался вопрос определения югорского НТЦ как опорной площадки по Уральскому федеральному округу для геномного центра. По мнению губернатора Югры, совместная работа позволит создать генетический паспорт и биобанк северных народов», — сообщили в депсвязей.

Директор научно-технологического фонда развития Югры Илья Кандаков в разговоре с URA.RU сообщил, что биомедицинский кластер является одной из составных частей научно-технологического центра, который должен будет появиться в Сургуте. «Сейчас проходят встречи и переговоры с различными интересантами, которые могут войти в этот проект. Работа продолжается», — прокомментировал Кандаков.

Ранее URA.RU сообщало, что геномная лаборатория должна стать первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет.