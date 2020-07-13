ХМАО приблизился к снятию карантина по коронавирусу

В ХМАО четвертый день подряд коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще четыре дня — можно переходить на первый этап снятия ограничений. Всего же за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 36 человек заболевание проходит бессимптомно. Контакт установлен в 229 случаях. По 41 случаю контакты уточняются», — отметили в оперштабе, добавив, что за сутки умерли два человека, которым ранее диагностировали COVID-19. новые случаи коронавируса зафиксированы в следующих муниципальных образованиях:
- Сургут — 47;
- Нягань — 38;
- Когалым — 36;
- Нижневартовск — 31;
- Ханты-Мансийск — 26;
- Лангепас — 13;
- Нефтеюганск — 12;
- Югорск — 11;
- Советский район — 10;
- Сургутский район — 8;
- Урай — 8;
- Нижневартовский район — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Нефтеюганский район — 4;
- Покачи — 4;
- Мегион — 3;
- Кондинский район — 2;
- Пыть-Ях — 1.
ВСЕГО: 270
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое, 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.
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