ХМАО приблизился к снятию карантина по коронавирусу

Но раньше 27 июля его все равно не снимут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО четвертый день подряд коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще четыре дня — можно переходить на первый этап снятия ограничений. Всего же за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 36 человек заболевание проходит бессимптомно. Контакт установлен в 229 случаях. По 41 случаю контакты уточняются», — отметили в оперштабе, добавив, что за сутки умерли два человека, которым ранее диагностировали COVID-19. новые случаи коронавируса зафиксированы в следующих муниципальных образованиях:

Сургут — 47;

Нягань — 38;

Когалым — 36;

Нижневартовск — 31;

Ханты-Мансийск — 26;

Лангепас — 13;

Нефтеюганск — 12;

Югорск — 11;

Советский район — 10;

Сургутский район — 8;

Урай — 8;

Нижневартовский район — 8;

Октябрьский район — 8;

Нефтеюганский район — 4;

Покачи — 4;

Мегион — 3;

Кондинский район — 2;

Пыть-Ях — 1.

ВСЕГО: 270

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое, 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.