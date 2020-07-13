12 июля 2020
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10 июля 2020

ХМАО приблизился к снятию карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Но раньше 27 июля его все равно не снимут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО четвертый день подряд коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще четыре дня — можно переходить на первый этап снятия ограничений. Всего же за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 58 зафиксирована пневмония, у 36 человек заболевание проходит бессимптомно. Контакт установлен в 229 случаях. По 41 случаю контакты уточняются», — отметили в оперштабе, добавив, что за сутки умерли два человека, которым ранее диагностировали COVID-19. новые случаи коронавируса зафиксированы в следующих муниципальных образованиях:

  • Сургут — 47;
  • Нягань — 38;
  • Когалым — 36;
  • Нижневартовск — 31;
  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Лангепас — 13;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Югорск — 11;
  • Советский район — 10;
  • Сургутский район — 8;
  • Урай — 8;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Нефтеюганский район — 4;
  • Покачи — 4;
  • Мегион — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Пыть-Ях — 1.

ВСЕГО: 270

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое, 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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