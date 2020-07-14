Найден способ выехать из России в обход закрытых границ

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Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ официально объявили о готовности принимать российских туристов. Большинство из них могут потребовать у туристов справки об отсутствии коронавируса и будут замерять температуру при пересечении границы. Финские власти заявили, что разрешат въезд россиянам , когда заболеваемость в стране снизится до восьми случаев заражения на 100 тысяч человек.

Россия с 15 июля начнет переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщения, передает телеканал 360 . Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова уточнила, что имеются в виду только те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей.

На таможне журналистке сообщили, что знают о переездах через границу и регулярно устраивают рейды, но многим удается проехать незамеченными. Отмечается, что в случае поимки можно получить двое суток ареста и штраф в размере одной тысячи рублей. Таможенник подчеркнул, что девушки обычно обходятся только штрафом.

По данным издания, в социальных сетях предлагают пересечь границу в районе Смоленской и Витебской областей ночью. Можно воспользоваться своим транспортом или тем, что предоставляет перевозчик. Организаторы нелегального путешествия уверяют, что проблем с пограничниками быть не должно, поскольку их информируют о проверках. Цены за перевозку начинаются от пяти тысяч рублей.

«Минский аэропорт давно уже считается запасным для всех, кому выезд из России запрещен. <…> И в момент, когда невыездной стала вся страна, братский народ, получается, снова „подставил плечо“», — пишет журналистка из «Комсомольской правды», которой удалось покинуть РФ таким необычным способом.

Россияне нашли способ улететь за границу во время пандемии коронавируса. В социальных сетях появились группы, предлагающие помощь.

Вылет за границу возможен через минский аэропорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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