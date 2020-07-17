Николай Басков стал послом доброй воли

Первым делом в новом звании Николай Басков даст благотворительный концерт Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский эстрадный певец Николай Басков стал новым участником движения «Послов доброй воли Абхазии». Артист намерен дать благотворительный концерт, чтобы помочь детям из многодетных семей республики.

«В этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям Абхазии», — сообщил Басков в своем видеообращении на пресс-конференции «Sputnik Абхазия». Вместе с ним в новый состав движения вошли 20 человек: по десять от абхазской и российской стороны.

Благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии» было создано в 2017 году. Из российских звезд в этом году его участниками, помимо Баскова, стали певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и другие.

Ранее Николай Басков заявил, что во время режима самоизоляции осознал, что хочет создать семью. Также СМИ сообщали, что во время пандемии певец подал заявку на пособие по безработице, передает телеканал 360.

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