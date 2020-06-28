Артист выразил надежду, что в ближайшее время встретит свою судьбу Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский эстрадный певец Николай Басков во время режима самоизоляции осознал, что хочет создать семью. Об этом артист рассказал журналистам во время съемки клипа Марины Федункив.

«У моих друзей — Олега и Кати четверо детей. Это такое счастье. И глядя на них, я задумался о своей будущей семье… Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — цитирует Баскова «Комсомольская правда». Певец отметил, что сейчас для него уже не так важна модельная внешность. Он хочет, чтобы будущая супруга стала хозяйкой дома. Артист выразил надежду, что в ближайшее время встретит свою судьбу.

Ранее Басков отменил свадьбу с фотомоделью Викторией Лопыревой. Артист назвал отношения с телеведущей очень сложными и пока не стал строить планы на их совместное будущее. При этом музыкант подчеркнул, что благодаря Лопыревой его жизнь заиграла новыми красками.

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