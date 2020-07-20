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Самое актуальное в ХМАО на 20 июля. В Нефтеюганске строят экотехнопарк, Югра вышла на второе место по выздоровевшим от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске откроют первый завод по переработке мусора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХМАО — на втором месте после Москвы по вылечившимся от коронавируса, найдено еще 12 очагов лесных пожаров, в Нефтеюганске построят завод по переработке мусора. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:

Югра заняла второе место по выздоровевшим от коронавируса

  • В ХМАО 65% жителей выздоровели, перенеся COVID-19. Регион занял второе место после Москвы по числу вылечившихся за прошедшие сутки. За весь период с начала пандемии из больниц округа выписали восемь тысяч человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 13 741 жителя Югры.

В ХМАО зафиксировано 12 новых очагов возгораний в лесах

  • За сутки в Югре зафиксировано 12 лесных пожаров общей площадью более 3 184 га. На сегодняшний день в ХМАО действует 21 лесной пожар. В настоящее время удалось локализовать девять очагов возгорания леса. Всего с начала сезона в Югре зафиксировали 230 лесных пожаров площадью 25,7 гектара.

В Нефтеюганске откроется экотехнопарк

  • Первый мусороперерабатывающий завод планируется открыть в Нефтеюганске, в рамках реализации национального проекта «Экология». На полигоне, где может разместиться объем отходов в 90 тысяч тонн в год, будут расположены площадки для переработки вторичного сырья и изготовления продукции с использованием переработанных отходов. Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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