В Нефтеюганске откроют первый завод по переработке мусора
ХМАО — на втором месте после Москвы по вылечившимся от коронавируса, найдено еще 12 очагов лесных пожаров, в Нефтеюганске построят завод по переработке мусора. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 июля — в обзоре URA.RU:
Югра заняла второе место по выздоровевшим от коронавируса
- В ХМАО 65% жителей выздоровели, перенеся COVID-19. Регион занял второе место после Москвы по числу вылечившихся за прошедшие сутки. За весь период с начала пандемии из больниц округа выписали восемь тысяч человек. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 13 741 жителя Югры.
В ХМАО зафиксировано 12 новых очагов возгораний в лесах
- За сутки в Югре зафиксировано 12 лесных пожаров общей площадью более 3 184 га. На сегодняшний день в ХМАО действует 21 лесной пожар. В настоящее время удалось локализовать девять очагов возгорания леса. Всего с начала сезона в Югре зафиксировали 230 лесных пожаров площадью 25,7 гектара.
В Нефтеюганске откроется экотехнопарк
- Первый мусороперерабатывающий завод планируется открыть в Нефтеюганске, в рамках реализации национального проекта «Экология». На полигоне, где может разместиться объем отходов в 90 тысяч тонн в год, будут расположены площадки для переработки вторичного сырья и изготовления продукции с использованием переработанных отходов. Строительство планируется завершить в первом полугодии 2021 года.
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