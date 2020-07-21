К строительству привлекли более 20 жителей Сюнай-Сале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители поселка Сюнай-Сале в ЯНАО из-за пандемии коронавируса вынуждены строить дорогу своими силами. Заниматься объектом должны были дорожные рабочие из других регионов, но из-за карантинных ограничений они не смогли приехать на стройку. Об этом рассказали в администрации ямальского района.

К работе в Сюнай-Сале традиционно привлекали приезжих дорожников, однако это лето стало исключением. В результате было принято решение задействовать в стройке самих посельчан. «На объекте трудятся 25 человек, 21 из которых — жители поселка. Все они были обучены базовым навыкам стропальщиков и разнорабочих, прошли необходимые инструктажи», — пояснили в пресс-службе администрации.

В мэрии уточнили, что сюнайсалинцы должны закончить работы к сентябрю. В настоящий момент идет укладка дорожных плит и тротуаров, после которой жители поселка приступят к установке заборов и обустройству подъездов к домам.

Из-за эпидемии коронавируса в ЯНАО введен ряд ограничений. В частности, все приезжающие в регион работники обязаны пройти несколько тестов на наличие инфекции и провести две недели в изоляции. Поэтому крупнейшим добывающим компаниям Ямала пришлось перестраивать работу и удлинять вахту сотрудников. На данный момент в ЯНАО известно о 9478 больных коронавирусом. В Сюнай-Сале, по информации окружного оперативного штаба, не было случаев заражения.