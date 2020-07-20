УГМК отказали в сносе долгостроя в центре Екатеринбурга

Несмотря на это, подрядчик продолжит разбирать недострой в течение еще 18 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снос долгостроя у здания правительства Свердловской области, где УГМК планирует строить многофункциональный центр, будет заморожен. Свердловский арбитражный суд отказал ООО «Новатор» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын) в апелляции на решение о блокировке демонтажа.

ООО «Навигатор» подало ходатайство об отмене обеспечительных мер 14 июля. Заседание по рассмотрению заявления состоялось 20 июля. «Информация о принятом судебном акте — в удовлетворении жалобы (обращения) отказать», — говорится в картотеке дел.

Часть здания у Белого дома принадлежит экс-депутату думы Екатеринбурга Олегу Хабибуллину. По его заявлению Свердловский арбитраж запретил застройщику «УГМК-Макаровский» сносить долгострой. Хабибулин считает, что демонтаж части здания, принадлежащей «Новатору», «приведет к изменению технических характеристик» его собственности. В итоге суд заблокировал снос здания. Несмотря на это, подрядчик продолжит разбирать недострой в течение еще 18 дней.

Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью УГМК не удалось. На звонок никто не ответил.

На месте долгостроя УГМК намерен построить здание научно-производственного центра «Навигатор» с жильем, офисами и фитнес-центром. По задумке архитекторов, будет создан подземный многоуровневый паркинг на 217 машиномест, благоустроено более 1,5 Га территории, в том числе появится новое общественное пространство «Библиотечный сквер». Реализация объекта запланирована к празднованию 300-летия Екатеринбурга.