Предвыборный штаб Дмитрия Махонина может пополниться — В крае ужесточен перчаточно-масочный режим — Автобусы в Перми оснастили спецсистемами — Силовики обнаружили еще один источник сброса нефтепродуктов в реку Толыч — Бизнесмены обвиняются в картельном сговоре. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:
Власти Пермского края усиливают масочный режим
- Указ губернатора по предотвращению распространения коронавируса пополнился пунктом, где указывается, что жителям региона необходимо использовать маски, респираторы и перчатки в замкнутых пространствах или местах массового скопления людей.
Штаб врио губернатора усилится московским политтехнологом
- Предвыборный штаб врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина может пополниться федеральным политтехнологом. Прежний консультант Алексей Трубецкой покинул штаб несколько дней назад по рекомендации своего бывшего шефа, главы ФАС России Игоря Артемьева.
Пермских водителей автобусов будут контролировать при помощи браслетов
- В Перми 40 новых автобусов оснастили цифровой системой контроля и поддержания работоспособности водителей, которая состоит из специального браслета на руке водителя, кнопки и блока датчика. Если браслет зафиксирует отклонения в состоянии водителя, то система включает на браслете вибрацию, световой сигнал и звук и передает информацию диспетчеру.
В Березниках обнаружили новый источник сбросов ядовитых веществ
- В пойме реки Толыч обнаружен новый источник слива нефтепродуктов рядом со шламохранилищем Березниковского содового завода, однако источник сброса пока не определен.
Поставщиков детского питания ждет многомиллионный штраф
- Бизнесменов, которые поставляли в медучреждения Пермского края детское питание, могут попасть под уголовное дело и заплатить огромные штрафы. Их обвиняют в картельном сговоре.
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