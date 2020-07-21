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Самое актуальное в Пермском крае на 21 июля. Власти усилили масочный режим, в Пермь может приехать московский политтехнолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, перчатки, карантин, коронавирус, маски медицинские, пандемия
В Пермском крае ужесточают перчаточно-масочный режим Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Предвыборный штаб Дмитрия Махонина может пополниться — В крае ужесточен перчаточно-масочный режим — Автобусы в Перми оснастили спецсистемами — Силовики обнаружили еще один источник сброса нефтепродуктов в реку Толыч — Бизнесмены обвиняются в картельном сговоре. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

Власти Пермского края усиливают масочный режим

Штаб врио губернатора усилится московским политтехнологом

  • Предвыборный штаб врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина может пополниться федеральным политтехнологом. Прежний консультант Алексей Трубецкой покинул штаб несколько дней назад по рекомендации своего бывшего шефа, главы ФАС России Игоря Артемьева.

Пермских водителей автобусов будут контролировать при помощи браслетов

  • В Перми 40 новых автобусов оснастили цифровой системой контроля и поддержания работоспособности водителей, которая состоит из специального браслета на руке водителя, кнопки и блока датчика. Если браслет зафиксирует отклонения в состоянии водителя, то система включает на браслете вибрацию, световой сигнал и звук и передает информацию диспетчеру.

В Березниках обнаружили новый источник сбросов ядовитых веществ

  • В пойме реки Толыч обнаружен новый источник слива нефтепродуктов рядом со шламохранилищем Березниковского содового завода, однако источник сброса пока не определен.

Поставщиков детского питания ждет многомиллионный штраф

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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