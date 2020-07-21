Пермякам предписано носить маски и перчатки в местах массового скопления людей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сегодня, 21 июля — 223-й день с момента выявления коронавируса и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 777 486 человек (+5 940 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 069 человек (+87 за сутки), выздоровело 3 956 (+21) заразившихся, зафиксировано 193 летальных исхода (в том числе 113 — от COVID-19).

Власти Пермского края усиливают масочный режим. Жителям региона необходимо использовать маски, респираторы и перчатки в замкнутых пространствах или местах массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, ж/д вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси. Изменения внесены в Указ губернатора по предотвращению распространения коронавируса. Последнюю неделю остается высоким ежесуточный прирост заболевших, коэффициент распространения заражения (Rt) выше 1. Это не позволяет региону перейти к следующему этапу снятия ограничений.

Зараженных коронавирусом нет только в одной территории Пермского края — Кочевском муниципальном округе . Ранее там был выявлен лишь один заболевший, который успел выздороветь к 20 июля. Наибольшее число новых инфицированных (63) выявлено в Перми, еще 4 — в Березниках, по 2 заразившихся в Губахе, Добрянке, Соликамске, Чернушке и Октябрьском городском округе, еще по 1 — в Бардымском районе, Гайнах, Кудымкаре, Чайковском, Карагае, Краснокамске, Чайковском, Кочевском округе и Уинском городском округе.

В Пермский край транзитом через Екатеринбург вернулись 16 пермяков, которые оказались в Баку и Ереване во время введения карантина . Через соцсети они попросили врио губернатора помочь перевезти их на родину. Каждую группу туристов доставили, развезли по домам для прохождения обязательного карантина, как для лиц, вернувшихся из-за рубежа. Поездки были организованы с соблюдением всех требований безопасности. Всего с начала пандемии власти региона помогли вернуться в Пермь 581 туристу.