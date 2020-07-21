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Коронавирус в Пермском крае: последние новости 21 июля. Масочный режим усилен

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, репетиция, чирлидинг, девушки в масках
Пермякам предписано носить маски и перчатки в местах массового скопления людей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сегодня, 21 июля — 223-й день с момента выявления коронавируса и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 777 486 человек (+5 940 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 069 человек (+87 за сутки), выздоровело 3 956 (+21) заразившихся, зафиксировано 193 летальных исхода (в том числе 113 — от COVID-19).

Власти Пермского края усиливают масочный режим. Жителям региона необходимо использовать маски, респираторы и перчатки в замкнутых пространствах или местах массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, ж/д вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси. Изменения внесены в Указ губернатора по предотвращению распространения коронавируса. Последнюю неделю остается высоким ежесуточный прирост заболевших, коэффициент распространения заражения (Rt) выше 1. Это не позволяет региону перейти к следующему этапу снятия ограничений.

Зараженных коронавирусом нет только в одной территории Пермского края — Кочевском муниципальном округе. Ранее там был выявлен лишь один заболевший, который успел выздороветь к 20 июля. Наибольшее число новых инфицированных (63) выявлено в Перми, еще 4 — в Березниках, по 2 заразившихся в Губахе, Добрянке, Соликамске, Чернушке и Октябрьском городском округе, еще по 1 — в Бардымском районе, Гайнах, Кудымкаре, Чайковском, Карагае, Краснокамске, Чайковском, Кочевском округе и Уинском городском округе.

В Пермский край транзитом через Екатеринбург вернулись 16 пермяков, которые оказались в Баку и Ереване во время введения карантина. Через соцсети они попросили врио губернатора помочь перевезти их на родину. Каждую группу туристов доставили, развезли по домам для прохождения обязательного карантина, как для лиц, вернувшихся из-за рубежа. Поездки были организованы с соблюдением всех требований безопасности. Всего с начала пандемии власти региона помогли вернуться в Пермь 581 туристу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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