Сегодня, 21 июля — 223-й день с момента выявления коронавируса и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Общее число инфицированных в России достигло 777 486 человек (+5 940 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 5 069 человек (+87 за сутки), выздоровело 3 956 (+21) заразившихся, зафиксировано 193 летальных исхода (в том числе 113 — от COVID-19).
Власти Пермского края усиливают масочный режим. Жителям региона необходимо использовать маски, респираторы и перчатки в замкнутых пространствах или местах массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте, ж/д вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также о такси. Изменения внесены в Указ губернатора по предотвращению распространения коронавируса. Последнюю неделю остается высоким ежесуточный прирост заболевших, коэффициент распространения заражения (Rt) выше 1. Это не позволяет региону перейти к следующему этапу снятия ограничений.
Зараженных коронавирусом нет только в одной территории Пермского края —
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