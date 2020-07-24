23 июля 2020

Проститься со свердловским министром придет все правительство. Чиновник болел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, дегтярев дмитрий
Дмитрий Дегтярев болел коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На церемонии прощания с главой министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, который болел коронавирусом, соберется практически все правительство. Об этом URA.RU сообщили высокопоставленные источники.

«Планируется, что на прощание со своим замом придет губернатор Евгений Куйвашев и все министры, которые не болеют и находятся в городе», — уточнил инсайдер. В частности, ожидается присутствие замов губернатора Алексея Орлова, Валерия Чайникова, Сергея Бидонько, а также Азата Салихова, Павла Крекова и других. Собеседник агентства добавил, что все участники церемонии готовы соблюдать необходимые санитарные меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что прощание с министром пройдет 25 июля с 10:00 до 12:00 в доме прощания «Вознесение». Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ№ 40 Екатеринбурга 22 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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