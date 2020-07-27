В Екатеринбурге оппозиционера Крашенинникова оставили под арестом

Федору Крашенинникову не удалось оспорить решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе решение об административном аресте оппозиционного политолога Федора Крашенинникова. Соответствующая запись появилась в картотеке облсуда.

«Свердловский областной суд не стал изменять решение о наказании Крашенинникова. Судья не ответила ни на один из наших вопросов, не объяснила, почему был назначен административный арест, а не штраф. Я подал жалобу в Свердловский областной суд 24 июля, а она была рассмотрена только 27 июля, хотя жалобы по таким делам должны рассматриваться в течение суток. Ну что ж, решили, как решили. Дальше пойдем в Европейский суд по делам человека, надеюсь Федор получит приличную компенсацию», — прокомментировал случившееся защитник оппозиционера Алексей Бушмаков.

Судья Ольга Белеванцева рассмотрела жалобу на решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга, вынесенное 23 июля 2020 года. В этот день Федор Крашенинников был задержан сотрудниками полиции по подозрению в правонарушении, предусмотренном статьей 20.1.4 КоАП РФ, за нецензурный комментарий в telegram-канале в адрес российской судебной системы. Это было повторное правонарушение со стороны политолога, в первый раз его оштрафовали на 30 тысяч рублей, во второй — арестовали на 7 суток. Из здания райсуда Крашенинникова доставили к месту отбытия наказания — в спецприемник на Елизавете. Оппозиционер должен выйти на свободу в 17.45 30 июля.