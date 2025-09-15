Опасный воздух накроет Свердловскую область

Предупреждение об атмосферном загрязнении будет действовать целую неделю
В Свердловской области с вечера 15-го до 22 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. Об этом заявили синоптики Уралгидрометцентра.
«С 20:00 15 сентября до 20:00 22 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — пояснили там.
При этом ближайшая неделя в регионе будет теплая и без осадков. Дневные температуры достигнут 20 градусов.
