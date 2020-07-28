Свердловский депутат Госдумы анонсировал лекарственную монополию

Семья депутата Госдумы Александра Петрова владеет крупнейшим фармацевтическим предприятием Урала Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В России создадут единую систему управления госзакупками в сфере лекарственного обеспечения. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Петров на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», которое состоялось в резиденции свердловского губернатора.

«Вопрос о лекарственном обеспечении должен быть приведен в соответствие с законодательством. В России создается единая систему управления госзакупками в сфере лекарственного обеспечения. Мы ее условно назвали „Единое аптечное управление“. Оно, видимо, в сентябре уже будет появляться», — сказал Александр Петров. По его словам, такой подход существенно сэкономит бюджетные расходы на закупки медикаментов.

Кроме того, депутат анонсировал создание единого реестра больных, где напротив каждой фамилии будет стоять конкретная годовая сумма расходов на обеспечение лекарствами. Этот реестр позволит определять, какую сумму расходов следует заложить в годовой бюджет РФ на обеспечение граждан льготными лекарствами.

Депутат Госдумы Александр Петров до 2010 года являлся председателем совета директоров одного из крупнейших свердловских фармакологических предприятий Урала — ООО «Завод Медсинтез». В настоящее время этот пост занимает его сын. Как писало URA.RU, «Медсинтез» весной 2020 года сорвал сроки установки линии по производству медицинских масок, из-за чего в регионе возник дефицит этого товара на фоне пандемии коронавируса.