В ХМАО нашли способ избавиться от километровых пробок в регионе

Контрольно-пропускные пункты появились на главных трассах ХМАО в начале эпидемии коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Региональные власти готовятся убрать на границах ХМАО несколько контрольно-пропускных пунктов, из-за которых собирались многочасовые пробки. Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка в регионе улучшилась, а значит необходимость в большинстве КПП отпала. Обсуждение этого вопроса во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом инициировала глава региона Наталья Комарова.

«Прошу [представителей полиции и Роспотребнадзора] в ходе выступления сделать выводы о том, целесообразна или нет деятельность межмуниципальных КПП, которые были созданы для определенных целей в определенное время», — обратилась к членам оперштаба губернатор.

Сейчас таких контрольно-пропускных пунктов действует пять: на 571 км автомобильной дороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» (в Нефтеюганском районе), на 50 км автомобильной дороги «Нижневартовск-Стрежевой» (в Нижневартовском районе), на 175 км автомобильной дороги «Сургут-Ноябрьск» (в Сургутском районе), на 437-м километре трассы регионального значения «Югра» на участке «Югорск — Таежный» и на 27-м километре дороги «Иртыш». Обсуждалось снятие КПП на первых трех.

По мнению руководителя Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, КПП можно убирать, но с оговоркой, так как одно из контролируемых сейчас направлений не стоит лишать внимания.

«Единственное что нас волнует — это сторона, связанная с Томском (речь о КПП на трассе „Нижневартовск-Стрежевой“), где периодически возникают очаги среди вахтовых работников на месторождениях. Там, может быть, надо его не то чтобы оставить, но отслеживать перемещение лиц из Томской области», — добавила Соловьева.

В полиции ХМАО согласились с тем, что в связи с периодическим появлением инфицированных коронавирусом вахтовиков, приехавших именно со стороны Томской области, полностью снимать контроль с трассы «Нижневартовск-Стрежевой» нельзя. Однако, достаточно будет оставить там нескольких сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что в апреле правительство Югры выделило шесть миллионов рублей из резервного фонда на обустройство контрольно-пропускных пунктов на всех федеральных трассах при въезде в регион. Там дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и медики: всех въезжающих опрашивают и мерят им температуру. Из-за этого периодически возникали многочасовые пробки.