В Перми началась вторая волна отмены концертов

Концерты перенесены из-за коронавируса Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми отменили некоторые концерты, запланированные на сентябрь. Как стало известно URA.RU, о планах перенести мероприятия сообщили концертное агентство «Модерн концерт» и «Городские зрелищные кассы» (kassy.ru).

На более поздний срок перенесли выступление стенд-ап комика Виктора Комарова, которое должно было состояться 23 сентября и моноспекталь артиста Максима Аверина, запланированный на 25 сентября. «Концерты с участием Комарова и Аверина мы, видимо, перенесем», — сказал в беседе с URA.RU представитель «Модерн концерт» Андрей Челпанов.

По его словам, из-за эпидситуации зрители пока не готовы посещать массовые мероприятия, а власти до сих пор не дали внятного ответа, когда их могут разрешить. Не состоится также концерт артиста Макса Барских, назначенный на 21 сентября. «Мероприятие перенесено на 2 мая 2021 года в связи с эпидемией вируса COVID-19 и ограничений, вводимых федеральными и региональными властями», — указано на сайте компании «Городские зрелищные кассы».

Массовая отмена концертов и спектаклей в Перми произошла в марте этого года из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда краевые власти ввели запрет на проведение любых мероприятий с количеством участников более тысячи человек.