Названы города, где живут худшие чиновники ХМАО

В правительстве ХМАО составили рейтинг эффективности работы муниципальных властей по итогам 2019 года. Оценка неудовлетворительно была поставлена четырем мэриям. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
Среди «двоечников» оказались администрации Ханты-Мансийска, Когалыма, Югорска и Пыть-Яха. Причем в документе указано, что мэрия Пыть-Яха второй год подряд получает оценку «неудовлетворительно». Среди лидеров рейтинга названы мэрии Мегиона, Радужного и Покачей. Им по совокупности критериев поставлена оценка отлично.
В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU подтвердили наличие такого документа. Для оценки работы местных чиновников использовалось три основных критерия. «Кассовое исполнение финансовых средств муниципальными образованиями по мероприятиям государственных программ. Достижение показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления», — прокомментировали в депсвязей ХМАО.
Один из югорских мэров на условиях анонимности сообщил URA.RU, что быть в фаворитах рейтинга почетно. «В конце года можно рассчитывать на дополнительные трансферты из округа, ну или на премии для коллектива», — подытожил градоначальник.
Ранее URA.RU сообщало, что среди мэров, которым прочили отставку инсайдеры в окружном правительстве, назывались глава Пыть-Яха Александр Морозов и глава Советского района Игорь Набатов. Впрочем, пока они продолжают свою работу.
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