Медработник из больницы Сургута, где покончили с собой две медсестры, пожаловалась Путину на травлю. Видео

Сотрудница больницы Сургута пожаловалась Путину на травлю в коллективе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медработник из Сургута пожаловалась на травлю в коллективе
Медработник из Сургута пожаловалась на травлю в коллективе Фото:

Инструктор-методист по лечебной физкультуре Сургутской клинической травматологической больницы Венера Гаврилова обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Она записала видео, в котором заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег.

«Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Иванович! На протяжении года я испытываю издевательства со стороны коллег из-за того, что во время проверки подтвердила факт ухода сотрудников раньше установленного графиком времени. После этого началась травля в отношении меня», — сказала она в видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут».

По словам Гавриловой, против нее объединилась группа работников, которые ведут себя агрессивно, оскорбляют ее и распространяют клевету. Она утверждает, что из-за напряженной обстановки в коллективе ее здоровье ухудшилось, и ей пришлось долго лечиться. Медработник попросила возбудить уголовные дела в отношении виновных и заявила о готовности предоставить следствию доказательства.

Глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов сообщил, что ведомство инициировало служебное расследование. «Если факты подтвердятся — примем меры, чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных случаев», — написал он в telegram-канале.

Агентство URA.RU направило запрос в травмбольницу Сургута. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в этой больнице покончили с собой две медсестры. Были возбуждены уголовные дела по статье — доведение до самоубийства.

Автор видео: telegram-канал «ЧП Сургут»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инструктор-методист по лечебной физкультуре Сургутской клинической травматологической больницы Венера Гаврилова обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Она записала видео, в котором заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег. «Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Иванович! На протяжении года я испытываю издевательства со стороны коллег из-за того, что во время проверки подтвердила факт ухода сотрудников раньше установленного графиком времени. После этого началась травля в отношении меня», — сказала она в видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут». По словам Гавриловой, против нее объединилась группа работников, которые ведут себя агрессивно, оскорбляют ее и распространяют клевету. Она утверждает, что из-за напряженной обстановки в коллективе ее здоровье ухудшилось, и ей пришлось долго лечиться. Медработник попросила возбудить уголовные дела в отношении виновных и заявила о готовности предоставить следствию доказательства. Глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов сообщил, что ведомство инициировало служебное расследование. «Если факты подтвердятся — примем меры, чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных случаев», — написал он в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в травмбольницу Сургута. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в этой больнице покончили с собой две медсестры. Были возбуждены уголовные дела по статье — доведение до самоубийства. Автор видео: telegram-канал «ЧП Сургут»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...