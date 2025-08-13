Инструктор-методист по лечебной физкультуре Сургутской клинической травматологической больницы Венера Гаврилова обратилась к президенту России Владимиру Путину и председателю СКР Александру Бастрыкину. Она записала видео, в котором заявила о травле и оскорблениях со стороны коллег.
«Уважаемый Владимир Владимирович, Александр Иванович! На протяжении года я испытываю издевательства со стороны коллег из-за того, что во время проверки подтвердила факт ухода сотрудников раньше установленного графиком времени. После этого началась травля в отношении меня», — сказала она в видео, опубликованном в telegram-канале «ЧП Сургут».
По словам Гавриловой, против нее объединилась группа работников, которые ведут себя агрессивно, оскорбляют ее и распространяют клевету. Она утверждает, что из-за напряженной обстановки в коллективе ее здоровье ухудшилось, и ей пришлось долго лечиться. Медработник попросила возбудить уголовные дела в отношении виновных и заявила о готовности предоставить следствию доказательства.
Глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов сообщил, что ведомство инициировало служебное расследование. «Если факты подтвердятся — примем меры, чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных случаев», — написал он в telegram-канале.
Агентство URA.RU направило запрос в травмбольницу Сургута. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в этой больнице покончили с собой две медсестры. Были возбуждены уголовные дела по статье — доведение до самоубийства.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Сургут»
