Глава Нижневартовска увеличил доходы

Мэр Нижневартовска заработал на 2 с лишним миллиона рублей больше, чем годом ранее Фото: департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Нижневартовска Василий Тихонов по итогам 2019 года увеличил свои доходы и заработал чуть менее 9 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованные на сайте городской администрации.

«9 миллионов 394 тысяч 12 рублей 44 копеек», — указано в качестве годового дохода мэра. В прошлом году он заработал на два с лишним миллиона рублей меньше. В собственности градоначальника по-прежнему квартира в 114 квадратных метров, надувная лодка Yamaran F340 и лодочный мотор Suzuki DT 15S.

Также в пользовании у Тихонова — квартира его супруги, размером более 102 квадратных метров, а земельных участков, автомобилей или другой недвижимости у семейной пары нет. К слову, доходы выросли и у жены мэра — она стала богаче на два с лишним миллиона, за счет продажи квартиры. В администрации Нижневартовска добавили, что доход мэра увеличился за счет нескольких источников: полученной компенсации за неиспользованный отпуск, первой за несколько лет индексации зарплаты муниципальных служащих, премии, которую он получил в 2018 году, но отражена она в доходах за 2019. Также, мэр в прошлом году много времени провел в командировках, которые по трудовому законодательству оплачиваются особым образом.

Ранее URA.RU писало, что свои доходы озвучили главы Сургута и Нижневартовского района (оба стали богаче), а также губернатор ХМАО Наталья Комарова, заработавшая в 2019 году в полтора раза больше, чем годом ранее.