Такси создателя Aliexpress начинает работу в Екатеринбурге

Didi предстоит конкурировать с «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Монополист китайского рынка такси, сервис Didi объявил о наборе водителей в Екатеринбурге. На промо-сайте водителям предлагают зарабатывать от 3000 за смену.

Принцип работы Didi аналогичен «Яндекс.Такси» и Ситимобил, при этом водителям в китайском агрегаторе обещают ставку в 5% для активных пользователей сервиса и 10% для всех остальных. Для сравнения, ставка в Яндекс.Такси для водителей составляет 13,65%, дополнительные комиссии может удерживать таксопарк.

Для регистрации водителю необходимо скачать программу DiDi Driver в AppStore или Google Play. Приложения для пользователей на данный момент недоступны; примерные цены на поездки кампания не анонсирует.

В 2016 году Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) инвестировал в Didi, спустя год сервис, анонсировал выход на российский рынок. Агрегатор Didi был запущен в 2012 году Alibaba Group, которая также владеет Aliexpress.

В Екатеринбурге сервису предстоит конкурировать с «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Максим», «Везет», Uber и Gett.