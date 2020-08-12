В пермских вузах решили, как начнут новый учебный год

Вузы готовы отказаться от дистанта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские вузы готовы откажутся от дистанта. Все опрошенные URA.RU учебные заведения начнут год очно.

1 сентября для студентов Пермского государственного медуниверситета начнется традиционно, рассказала агентству ректор вуза Ирина Корюкина. «Учеба для студентов будет организована в очном формате. Но мы готовы и к дистанту. В Пермь приедет несколько тысяч студентов и возможен, завоз [коронавируса]. В том случае, если появятся ковид-положительные, придется делать обсерватор, а это всегда дистанционное образование», — отметила она. Ректор добавила, что самый опасный с эпидемиологической точки зрения период — с 30 августа по 15 сентября, «когда идет приезд очень большого количества студентов в Пермь».

В Пермском педагогическом вузе URA.RU пояснили, что «учебный год начнется в очном формате. Будет сужено количество групп в аудиториях, чтобы студенты сидели по одному за партой. Звонки [на занятия] планируется подавать каскадно — для студентов первого курса — в 8 часов утра, для второго курса — 8:15, чтобы не создавать давку в аудиториях», — рассказал пресс-секретарь ПГГПУ Филипп Катаев.

Пермский филиал НИУ «Высшая школа экономики» намерен отказаться от дистанта. «Учебный год начнется в очном формате. Всем студентам будут выданы средства индивидуальной защиты, в общественных местах вуза будут установлены санитайзеры», — пояснила URA.RU начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Анферова. Торжественного открытия вуза 1 сентября, по ее словам, «на 90% не будет».

В марте вузы Перми перешли на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые из них также отменили госэкзамены.