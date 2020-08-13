В Челябинске хотят построить самый высокий небоскреб на Урале

Олег Лакницкий стал инициатором самого амбициозного градостроительного проекта Челябинской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска может появиться 70-этажный небоскреб, превосходящий высотой знаменитый екатеринбургский «Высоцкий» и башню «Исеть». Эту информацию подтвердил URA.RU гендиректор компании-застройщика «Трест-Магнитострой» Олег Лакницкий.

«У нас есть такой план, мы готовим проект и определяемся с участком. Сейчас мы на стадии согласования проекта с главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым. Мы хотим, чтобы в этом плане Челябинск превзошел Екатеринбург», — рассказал URA.RU Лакницкий.

По словам Лакницкого, высота 70-этажного здания составит 210 метров — по три метра на этаж. Проект предполагает возведение здания класса люкс со встроенными жилыми и нежилыми помещениями, а также апартаментами. На окружающей территории должны появиться парковочные зоны и объекты рекреации. Если проект одобрят, строительство займет около пяти лет.

Небоскреб «Высоцкий», с которым сравнивают челябинский проект, расположен в центре Екатеринбурга. Высота 54-этажного (с учетом шести технических этажей) здания составляет более 188 метров. До строительства в 2015 году башни «Исеть» (209 метров) «Высоцкий» был самым высоким зданием России за пределами Москвы.

В Челябинске сравнивают проект с уже существующим екатеринбургским небоскребом «Высоцкий» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU