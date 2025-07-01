После вмешательства прокуратуры жители разваливающегося барака в Катав-Ивановске, четыре года не имевшие воды и туалетов, получили новое жилье. Поводом для проверки стала публикация на сайте URA.RU, сообщили агентству в прокуратуре Челябинской области.
«Прокуратура региона провела проверку по публикации СМИ в доме №2 по улице Стройгородок в Катав-Ивановске. Установлено, что в двухэтажном доме 1962 года постройки расположено 30 жилых помещений. К централизованным сетям водоснабжения дом не подключен, жители пользуются водоразборной колонкой. В 2020 году дом признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 31 декабря 2025 года. Обследование показало, что несущие конструкции здания имеют ухудшения эксплуатационных характеристик», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурор города внес представление в администрацию, за техническим состоянием задания был установлен еженедельный контроль. Областные власти выделили дополнительные средства из аварийного фонда, после чего были заключены муниципальные контракты на приобретение квартир в строящейся десятиэтажке. Сейчас дом расселен, права граждан восстановлены.
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