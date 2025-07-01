Челябинское авиапредприятие лишили миллиона за выкат самолета за пределы полосы

Арбитражный суд Челябинской области взыскал более миллиона рублей с АО «Челябинское авиапредприятие» за выкат пассажирского самолета за пределы полосы. Решение размещено в картотеке суда.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ответчика — акционерного общества „Челябинское авиапредприятие“, в пользу истца — акционерного общества „ЮВТ Аэро“, убытки в размере 1 125 675 руб. 73 коп., почтовые расходы в размере 675 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 58 770 рублей», — говорится в решении суда.
Инцидент произошел 1 декабря 2021 года в условиях мокрого снега. Воздушное судно «Bombardier», которое выполняло рейс сообщением Казань — Челябинск авиакомпании UVT Aero выкатилось за пределы полосы на 25 метров. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. В результате было возбуждено уголовное дело. Также была создана специальная комиссия, которая признала инцидент серьезным происшествием.
Комиссия пришла к выводу, что в опасном для жизни людей инциденте были виноваты специалисты аэродромной службы, которые не передали экипажу судна информацию о состоянии полосы. В результате летчики не смогли дать верную оценку условиям посадки. Впоследствии сотрудники аэропорта были осуждены.
Суд встал на сторону владельца судна и удовлетворил его требования о взыскании в полном объеме. Челябинцы пытались возражать, но безуспешно. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
URA.RU направило запросы в АО «Челябинское авиапредприятие» и АО «ЮВТ Аэро». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!