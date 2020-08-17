В Тюмени появилась новая тенденция по заболеваемости COVID

За последние сутки в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло до 55 человек. Такую информацию приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это на два случая больше, чем накануне. Таким образом, наметившаяся в последние пять дней статистика по снижению заболеваемости прервалась.
«Тюменская область — 55 [зараженных]» — приводится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 7128 тюменцев. За последние сутки от коронавируса излечились 27 человек. Новых смертей от инфекции за последние сутки не зарегистрировано.
Пока коэффициент заболеваемости коронавирусом RT по-прежнему составляет 0,8, при котором Роспотребнадзор разрешил приступить к третьему этапу снятию ограничений из-за пандемии.
Ранее URA.RU сообщало, что с 17 августа в Тюменской области стартовал третий этап. В регионе была отменена самоизоляция для людей старше 65 лет, разрешены богослужения и религиозные обряды. Также возобновляется работа бассейнов, кинотеатров и аттракционов на свежем воздухе. С 20 августа в Тюменской области планируется открыть детские сады, а с 1 сентября — театры.
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