Прокурор скандального района оказался самым богатым в ЯНАО

Прокурор Шурышкарского района заработал больше городских и районных коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор Шурышкарского района ЯНАО Артем Воложанин стал самым богатым среди районных и городских коллег. По итогам 2019 года он заработал более 5 млн рублей, что в полтора-два раза выше, чем у других ямальских надзорщиков. Об этом свидетельствует декларация о доходах прокуроров округа.

Помимо дохода в 5,288 млн рублей, Воложанин задекларировал долю в квартире на 74 квадратных метра. Его супруга владеет землей в 1568 «квадратов». В пользовании у семьи, согласно отчету, также есть служебное жилье. При этом супруги не имеют ни одного автомобиля.

Ближе всех к Воложанину по доходам оказался прокурор Губкинского Олег Черкес, который заработал 4,796 млн рублей. У него нет личного имущества, кроме машины Toyota Land Cruiser 200. Зато у его жены есть три квартиры, участок, гараж и две иномарки.

Исполняющий обязанности прокурора Салехарда Евгений Резниченко заработал 2,648 млн рублей, его коллега из Ноябрьска Сергей Полуяхтов — 2,847 млн рублей, а прокурор Нового Уренгоя Алексей Изместьев — 3,867 млн рублей. Надымский глава ведомства Артур Толстых указал в декларации 3,719 млн рублей, а прокурор Пуровского района Александр Строгалев — 2,915 млн рублей.

Воложанин по итогам прошлого года заработал даже больше нынешнего и. о. прокурора ЯНАО Дмитрия Разуваева, получившего 4,1 млн рублей. Его предшественник Анатолий Васильев, ушедший в августе на пенсию, зарабатывал в два раза больше.

В июле Шурышкарский район сотряс коррупционный скандал, в ходе которого в кабинет и квартиру главы Андрея Головина пришли силовики с обыском. Чиновников администрации подозревают в махинациях с бюджетными деньгами. Головину удалось избежать ареста. Источники URA.RU настаивают, что он проходит по делу только как свидетель.