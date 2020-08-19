В Свердловской области новые рекорды в коронавирусной статистике

Последний раз ситуация с тяжело больными пациентами была лучше только 5 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Свердловской области на 20 августа зарегистрировано рекордно низкое число тяжело больных пациентов с COVID-19 за последние два месяца — 74 пациента. Из больниц региона также выписано 68 человек — это самое низкое число за последний месяц. Данными о коронавирусной статистике в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

«Состояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. Выписаны 68 человек. Общее число выписанных достигло 19317», — говорится в сообщении.

Последний раз ситуация с тяжело больными пациентами была лучше только 5 июня. Тогда состояние 71 пациента оценивалось как тяжелое, 68 из них находились в реанимации, а 39 — на аппаратах ИВЛ. 68 пациентов из больниц Среднего Урала выписывали в последний раз 13 июля.

Всего на 20 августа в регионе зафиксировано 23981 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, из них 139 — за минувшие сутки. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 259. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнили в оперштабе.

С 18 августа свердловские власти позволили открыться детским садам, ресторанам и барам в области. Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. При этом до 24 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцам с хроническими заболеваниями.