Владелец строительной компании «ДЭП» Андрей Копайгора заявляет, что сам собирается достроить дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Восьмой арбитражный суд отменил решение о признании банкротом сургутскую строительную компанию «ДЭП», принадлежащую крупному югорскому предпринимателю Андрею Копайгоре. Об этом URA.RU сообщили в фонде защиты прав дольщиков ХМАО.

Правительственная структура теперь не может заниматься дальнейшим решением достройки четырех домов в 31Б микрорайоне Сургута, застройщиком которых выступал «ДЭП». «Тем не менее, остается на связи со всеми дольщиками и продолжает оказывать им всю необходимую правовую, информационную поддержку», — прокомментировали в фонде.

Источник URA.RU среди сургутских дольщиков выразил обеспокоенность в связи с принятым арбитражным судом решением. «Люди взволнованы. Если раньше было понимание, что дома либо будут достраивать, либо выдадут компенсации из бюджета, то теперь дольщики вернулись к исходной точке».

Владелец строительной компании Андрей Копайгора в разговоре с журналистом агентства заявил, что в корне не согласен с такой оценкой ситуации. «Если заходить через фонд Дом.РФ, то дольщики получат свое жилье или компенсации за вложенные средства в течение трех лет, а то и дольше. Если этим займемся мы, то за год мы эту социальную напряженность уберем и закончим стройку. Инвесторы уже готовы подписать с нами соглашения», — прокомментировал бизнесмен. Но назвать инвесторов публично пока отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что жилой комплекс «Любимый» оказался среди проблемных сургутских новостроек, которые застройщик не успел вовремя сдать. В результате в отношении руководства фирмы было возбуждено уголовное дело.