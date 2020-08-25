В Тюмени наметилась новая тенденция по коронавирусу

Каждый заболевший коронавирусом тюменец сейчас заражает еще одного здорового человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два меньше, чем накануне. За последнюю неделю в регионе наблюдаются колебания числа заболевших в пределах полусотни, при этом коэффициент заражения остается высоким.

«Тюменская область — 49 [новых случаев заражения COVID-19]» — приводится в сообщении федерального оперштаба. С начала пандемии коронавирус в регионе регистрировался у 7528 пациентов. В федеральной статистике прибавился еще один погибший от инфекции пациент, о смерти которого тюменский региональный штаб заявил накануне. Он стал тридцатым. Число выздоровевших за последние сутки выросло на три человека — до 18.

Коэффициент заражения коронавирусом RT продолжает держаться на уровне единицы — это значит, что каждый болеющий COVID-19 заражает одного здорового человека. При таком показателя разрешается запускать второй этап снятия ограничений в пандемии. Если тенденция по росту коэффициента продолжится, это грозит возвратом ряда ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в список регионов России с самым большим процентом выздоровевших от коронавируса. Однако регион ослабил свои позиции в сравнении с прошлогодней неделей.