Тюменские регионы лидируют по числу выздоровевших от COVID-19

Тюменская матрешка попала в десятку лучших по числу выздоровлений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все три региона тюменской «матрешки» — ЯНАО, ХМАО и Тюменская область, попали в десятку лидеров среди регионов России по проценту выздоровевших от числа заболевших коронавирусом. Самый успешный в этом плане Ямал — среди заразившихся жителей округа процент выздоровевших составляет 96%. Такую информацию сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

«Самый большой процент выздоровевших — в Ямало-Ненецком АО и на Чукотке — 96%», — отмечают в штабе. При этом еще на прошлой неделе показатель Ямала составлял 93%. В ХМАО процент вылечившихся от короновируса составил 92%. За последнюю неделю он возрос на 3%.

А вот Тюменская область ухудшила показатели: если еще 18 августа процент выздоровевших составлял 95%, то сейчас снизился до 92%. При этом число заболевших коронавирусом в регионе снизилось с 402 за предыдущую неделю до 351 человек. Впрочем, все три региона занимают лидирующие позиции по Уралу.

На первом и втором месте по проценту выздоровевших в России — ЯНАО и Чукотка — по 96%. На третьем — Пензенская область (95%), следом — Кабардино-Балкария (94%). Пятые — восьмые места делят ХМАО, Тюменская область, Хакасия и Забайкальский край. Девятое и десятое — республика Тыва и Северная Осетия. Общий процент выздоровевших по России составляет 81%.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область рискует вернуться к карантину из-за повышения коэффициента заражения коронавирусом RT, который достиг единицы.