Губернатор Артюхов объяснил, почему в ЯНАО плохие дороги

Новые дороги обойдутся Ямалу гораздо дороже, чем раньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

При строительстве дорог в ЯНАО было допущено множество ошибок, заявил губернатор Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы населения. По мнению главы региона, именно поэтому новые дороги начинают «прыгать».

«Мы строим на мерзлоте, посреди болот — это, действительно, сложно», — объяснил губернатор то, что дороги невозможно одномоментно сделать качественными. «К сожалению, у нас есть много ошибок в этой сфере, где-то неправильно рассчитаны мерзлотные нагрузки, и новая дорога уже начинает прыгать», — добавил он. Кроме того, причиной является смена климата: зимы становятся теплыми, что отражается на состоянии мерзлоты, а это нельзя было предусмотреть и рассчитать заранее.

Именно поэтому в строительство новых дорог и объектов заложено гораздо больше денег, чем раньше — туда приходится закладывать куда больший запас прочности с учетом возможных рисков. Хорошие и качественные дороги, которые прослужат долго, не могут быть дешевыми, отметил Дмитрий Артюхов.

Что касается объявленного года дорог, то он является отправной точкой для масштабного строительства. На исполнение главных задач уйдет около двух — трех лет, второстепенных — не менее четырех.

Ранее губернатор объяснил, что запланированный ремонт дороги между Новым Уренгоем и Коротчаево был сорван из-за пандемии коронавируса. Начало реконструкции участка пришлось отложить на май 2021 года.