Губернатор ЯНАО списал на COVID состояние стратегической дороги

На дорогу от Нового Уренгоя до Коротчаево поступает много жалоб Фото: группа «Гороро. Новый Уренгой», «ВКонтакте»

Запланированный ремонт дороги между Новым Уренгоем и Коротчаево был сорван из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями газовой столицы. По его словам, начало реконструкции участка откладывается на май 2021 года.

«Всех потрепал коронавирус — закрыты границы, невозможно привезти иностранных рабочих, практически все предприятия переболели, были сорваны сроки строительства. С мая начнем планомерно заниматься реконструкцией дороги Новый Уренгой — Коротчаево», — объявил Артюхов. Он заметил, что реверсивное движение, которое сейчас введено на трассе, доставляет ямальцам много неудобств, но у властей нет альтернативной дороги для объезда.

Днем ранее губернатор ЯНАО жестко раскритиковал ремонт участка от Коротчаево до Пуровска, который автомобилисты называют самой проблемной дорогой округа. Артюхов заявил, что рабочие «Ямалавтодора» должны срочно приступать к реконструкции, а руководитель предприятия Дмитрий Павлов будет лично контролировать ход работ и не вернется в Салехард, пока трассу не доделают.

Оба проблемных участка — между Новым Уренгоем и Коротчаево и между Коротчаево и Пуровском — относятся к стратегической дороге от Салехарда до Сургута, единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО. Трассу не могут отремонтировать уже несколько десятков лет.