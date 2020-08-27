«Единая Россия» помогла свердловской семье с 12 детьми

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Детям помогли собраться в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Детям из многодетной семьи из Тугулыма (Свердловская область) помогли собраться в школу. Секретарь Свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий передал им сертификат на приобретение канцелярских принадлежностей.

«У Екатерины Кириченко 12 детей, которые здоровы, ухожены и обласканы. Хлопот в такой большой семье много, поэтому постарался помочь собрать детей в школу», — приводятся слова Шептия на сайте регионального отделения партии «ЕР». Всего подарки получили четыре ребенка, которым 1 сентября предстоит пойти в школу.

Он добавил, что Екатерина Кириченко имеет три медали «Материнская доблесть». Единоросс помог многодетной семье в рамках Всероссийской акции «Собери ребенка в школу».

Партия «Единая Россия» уже не первый год реализует всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу». В рамках проекта депутаты помогают детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей подготовиться к началу учебного года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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