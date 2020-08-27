Политолог: что значат слова Путина о новой трассе в Екатеринбург

Владимир Путин 27 августа побывал на открытии трассы «Таврида» Фото: Kremlin.ru

Участок новой скоростной трассы Казань — Екатеринбург, строительство которой 27 августа анонсировал президент России Владимир Путин, станет новой «нефтяной жилой» для страны, сказал в разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Журавлев. Он объяснил, что дорога станет частью китайского мегапроекта «Один пояс — один путь», который изменит мировой уклад в экономике.

«Смысл китайского проекта — всеми силами увеличить товарооборот КНР с Европой до таких масштабов, чтобы он сравнялся с товарооборотом между КНР и США, а это половина от мирового объема. Морских путей для этого мало, поэтому китайцы давно ставили вопрос о строительстве магистрали, с этой же темой они пришли и в Казахстан, — сказал эксперт. — Трасса Казань-Екатеринбург — это кусок большого пути. Доход от него никогда не кончится, китайцы будут возить по нему продукцию в своих целях, а платить будут нам».

27 августа Владимир Путин в ходе поездки в Крым участвовал в открытии новых участков трассы «Таврида». В ходе официальных мероприятий глава государства сообщил, что в 2024 году будет достроена трасса Москва — Нижний-Новгород — Казань. «Потом пойдем на Екатеринбург, свяжем Урал и европейскую часть целиком, будет хороший транспортный коридор», — сказал президент.

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