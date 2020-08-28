Рубль ослабляет позиции на бирже: он лишился поддержки со стороны долгового рынка из-за протестов в Белоруссии. Кроме этого, низкая ключевая ставка практически сбивает спрос на предлагаемые Минфином облигации федерального займа. Но аналитики ожидают, что в сентябре рублю по силам вернуться в диапазон 72,7—74 за доллар.
По курсу Центробанка утром 28 августа американская валюта торговалась по 75,23 рубля (-0,3), евро — 88,99 рубля (-0,22). Марка нефти Brent торгуется на уровне 45,61 доллара за бочку (+0,02%), WTI — 42,99 доллара за баррель (-0,14%).
Ситуация в России
Отрасли российской экономики в 2020 году потеряли 3,7 триллиона рублей. Это произошло из-за пандемии коронавируса, которая парализовала практически все сферы экономики. Исключением стали госструктуры и предприятия нефинансового сектора.
Одной из наиболее пострадавших сфер в России стал туристический бизнес, который этим летом заработал вдвое меньше, чем в прошлом году. Аналитики считают, что в случае ухудшения эпидситуации в стране небольшие туроператоры обанкротятся, а сам рынок ждет передел.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно почти 35 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году.
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С 2022 года выплаты пенсионных накоплений в России должны
Участок новой скоростной трассы Казань—Екатеринбург, строительство которой 27 августа анонсировал Владимир Путин, станет новой «нефтяной жилой» для страны, считает политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, дорога станет частью китайского мегапроекта «Один пояс — один путь», который изменит мировой уклад в экономике.
Единственный эффективный способ защитить личные данные от мошенников — отказ от онлайн-покупок, считает экономист Виталий Калугин. По его словам, данные, которые человек оставляет в интернет-магазинах, рано или поздно оказываются в общем доступе.
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