На выплаты семья с детьми кабмин выделит из резерва почти 35 миллиардов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рубль ослабляет позиции на бирже: он лишился поддержки со стороны долгового рынка из-за протестов в Белоруссии. Кроме этого, низкая ключевая ставка практически сбивает спрос на предлагаемые Минфином облигации федерального займа. Но аналитики ожидают, что в сентябре рублю по силам вернуться в диапазон 72,7—74 за доллар.

По курсу Центробанка утром 28 августа американская валюта торговалась по 75,23 рубля (-0,3), евро — 88,99 рубля (-0,22). Марка нефти Brent торгуется на уровне 45,61 доллара за бочку (+0,02%), WTI — 42,99 доллара за баррель (-0,14%).

Ситуация в России

Отрасли российской экономики в 2020 году потеряли 3,7 триллиона рублей. Это произошло из-за пандемии коронавируса, которая парализовала практически все сферы экономики. Исключением стали госструктуры и предприятия нефинансового сектора.

Одной из наиболее пострадавших сфер в России стал туристический бизнес, который этим летом заработал вдвое меньше, чем в прошлом году. Аналитики считают, что в случае ухудшения эпидситуации в стране небольшие туроператоры обанкротятся, а сам рынок ждет передел.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик экономических проблем в стране пройден и в следующем году экономика России восстановится. Падение ВВП ожидается на уровне 5-6%.

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно почти 35 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году.

Средняя стоимость букета в России накануне Дня знаний составила 984 рубля . Это на 16% дороже, чем в прошлом году.

Что происходит в мире

Главным условием восстановления спроса на нефть в мире является возобновление авиа- и транспортного сообщения, указано в обзоре компании IHS Markit. Но этого не произойдет, пока не удастся сдержать вирус и не появится эффективных вакцин.

Бюджет США потерял больше миллиарда долларов из -за компаний-призраков. Как оказалось, власти выделяли деньги несуществующим организациям на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Евросоюз в ближайшие дни выделит два миллиона евро на Белоруссию . Эти деньги будут распределяться через неправительственные организации для поддержки пострадавших в результате протестов в республике. Всего Евросюз обещает выделить 52 миллиона евро.

Прогнозы экспертов

С 2022 года выплаты пенсионных накоплений в России должны показать двукратный или даже трехкратный рост . Такую тенденцию зафиксировали финансисты. По прогнозам аналитиков, через два года объем пенсионных выплат ускорит рост до 50-60 миллиардов рублей в год.

Участок новой скоростной трассы Казань—Екатеринбург, строительство которой 27 августа анонсировал Владимир Путин, станет новой «нефтяной жилой» для страны, считает политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, дорога станет частью китайского мегапроекта «Один пояс — один путь», который изменит мировой уклад в экономике.

Единственный эффективный способ защитить личные данные от мошенников — отказ от онлайн-покупок, считает экономист Виталий Калугин. По его словам, данные, которые человек оставляет в интернет-магазинах, рано или поздно оказываются в общем доступе.

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