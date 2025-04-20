Пользователя Telegram оштрафовали за комментарий про теракт в «Крокусе»

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Суд наложил от 10 до 20 тысяч на пользователя после жалобы студентов
Суд наложил от 10 до 20 тысяч на пользователя после жалобы студентов Фото:

Московский суд оштрафовал пользователя мессенджера Telegram за комментарии, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», а также за враждебные высказывания по национальному признаку. Информация об этом содержится в судебном постановлении.

Согласно материалам дела, мужчина размещал сообщения в неофициальном чате одного из факультетов Российского университета дружбы народов и в личных сообщениях, где, по мнению следствия, допускал высказывания, возбуждающие ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. После того как студенты РУДН подали коллективную жалобу, в отношении пользователя был составлен административный протокол по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. Об этом говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Сам обвиняемый через адвоката сообщил, что аккаунт ему не принадлежит, а признание дал под давлением сотрудников вуза; однако ранее он пояснял силовикам, что распространял сообщения ради привлечения внимания и не придерживается экстремистских взглядов. Его адвокат также отметил, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице.

В судебном решении указано, что заседание прошло в конце марта. Несмотря на неявку ответчика, суд признал его виновным и назначил штраф по административной статье, предусматривающей санкцию от 10 до 20 тысяч рублей. Окончательный размер штрафа не уточняется.

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Московский суд оштрафовал пользователя мессенджера Telegram за комментарии, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», а также за враждебные высказывания по национальному признаку. Информация об этом содержится в судебном постановлении. Согласно материалам дела, мужчина размещал сообщения в неофициальном чате одного из факультетов Российского университета дружбы народов и в личных сообщениях, где, по мнению следствия, допускал высказывания, возбуждающие ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. После того как студенты РУДН подали коллективную жалобу, в отношении пользователя был составлен административный протокол по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. Об этом говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. Сам обвиняемый через адвоката сообщил, что аккаунт ему не принадлежит, а признание дал под давлением сотрудников вуза; однако ранее он пояснял силовикам, что распространял сообщения ради привлечения внимания и не придерживается экстремистских взглядов. Его адвокат также отметил, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице. В судебном решении указано, что заседание прошло в конце марта. Несмотря на неявку ответчика, суд признал его виновным и назначил штраф по административной статье, предусматривающей санкцию от 10 до 20 тысяч рублей. Окончательный размер штрафа не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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