Пользователя Telegram оштрафовали за комментарий про теракт в «Крокусе»

Московский суд оштрафовал пользователя мессенджера Telegram за комментарии, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», а также за враждебные высказывания по национальному признаку. Информация об этом содержится в судебном постановлении.
Согласно материалам дела, мужчина размещал сообщения в неофициальном чате одного из факультетов Российского университета дружбы народов и в личных сообщениях, где, по мнению следствия, допускал высказывания, возбуждающие ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. После того как студенты РУДН подали коллективную жалобу, в отношении пользователя был составлен административный протокол по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства. Об этом говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Сам обвиняемый через адвоката сообщил, что аккаунт ему не принадлежит, а признание дал под давлением сотрудников вуза; однако ранее он пояснял силовикам, что распространял сообщения ради привлечения внимания и не придерживается экстремистских взглядов. Его адвокат также отметил, что мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице.
В судебном решении указано, что заседание прошло в конце марта. Несмотря на неявку ответчика, суд признал его виновным и назначил штраф по административной статье, предусматривающей санкцию от 10 до 20 тысяч рублей. Окончательный размер штрафа не уточняется.
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